Нетрезвые родители раздавили во сне младенца в Нижегородской области

Нетрезвые родители раздавили во сне младенца в Ардатовском районе Нижегородской области.

Как сообщает СУ СК России по региону, по версии следствия, 30-летняя мать уложила малыша на кровать между собой и мужем.

По заключению судебно-медицинской экспертизы стало известно, что младенец погиб от удушья, пишет ren.tv

Не исключено, что нетрезвый отец во сне мог придавить ребенка.

В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.