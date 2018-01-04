Критическая уязвимость в процессорах Intel: Microsoft выпустила экстренное обновление Windows

В чипах Intel обнаружили уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к паролям, файлам и данным, находящимся в памяти ядра. Производитель не может сам исправить баг: его могут закрыть только разработчики, переработав архитектуру ядра на уровне системы.

Баг затрагивает все процессоры Intel, выпущенные в последние 10 лет. Он позволяет всем обычным программам получить доступ к содержимому в защищённой части памяти ядра. Среди таких данных могут оказаться пароли, кэшированные файлы с диска, ключи доступа программ и не только. Опасность бага состоит в том, что благодаря уязвимости злоумышленники могут перехватывать эту информацию даже через JavaScript-код, запущенный в браузере.

Остальные подробности уязвимости скрыты в целях безопасности, однако инженер AMD предположил, что проблемой является принцип работы процессоров Intel: они пытаются предугадать код, который будет исполняться дальше, и ради скорости делают это без необходимых проверок безопасности. Это и даёт возможность запустить вредоносный код на уровне ядра.

Суть исправлений состоит в том, чтобы полностью отделить память ядра от пользовательских процессов. Однако из-за этого многие приложения могут начать работать медленнее, так как через ядро некоторые задачи обрабатываются быстрее всего, передает tjournal.ru.

Microsoft объявила о выпуске внеочередного патча для Windows из-за уязвимости в процессорах Intel. Обновление будет доступно для Windows 10, 8 и 7 версий. Об этом сообщает The Verge.

Несмотря на быструю реакцию Microsoft, работоспособность патчей также зависит от обновлений прошивок производителей процессоров. Разработчикам некоторых программ, например, антивирусов, также придётся выпустить новые версии из-за изменений на уровне ядра. Microsoft также обновит облачные сервера с помощью экстренного обновления.

Источники The Verge отмечают, что обновления могут замедлить некоторые системы, однако владельцы процессоров Intel Skylake и новее не заметят существенных изменений в работе компьютеров. В своём заявлении Microsoft подтвердила, что уязвимость существует и на процессорах от AMD и на ARM-чипах. AMD публично отрицает даже теоретическую возможность эксплуатации уязвимости в своих продуктах.