Индииц обезглавил свою любовницу за измену прямо на глазах у жены

30-летний женатый мужчина в Индии обезглавил свою любовницу прямо на глазах у жены, пишет издание Daily Mail.

Позже, когда его задержала полиция, он сообщил, что потратил на девушку много денег и считал, что она ему изменяет. С танцовщицей он познакомился в клубе, пишет ren.tv

По словам жены, разъяренный мужчина отсек женщине голову серпом, а потом скрылся. Жена и водитель сбежали, боясь, что он избавится и от них. Именно они обратились в полицию.