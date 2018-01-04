Более 20 шотландцев устроили массовую драку на похоронах родственника. ВИДЕО

Пользователи Сети обсуждают видео, снятое одним из участников похоронной процессии в шотландском Глазго.

Как сообщает автор, между родственниками покойного произошел конфликт. Обменявшись репликами, более 20 человек сцепились в массовой драке.

На кадрах видно, как один из дерущихся использует клюшку для гольфа, чтобы достать своего оппонента.

По предварительным данным, инцидент произошел 29 декабря. В полиции подтвердили факт инцидента возле крематория Крэйтон, однако не стали уточнять подробности, пишет ren.tv