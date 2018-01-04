Впечатляющее "сооружение" имеет естественное происхождение. Стена появилась из-за сильного ветра, который согнал куски льда разных размеров к восточному берегу озера. Сперва она не превышала трех-четырех метров в высоту, но затем выросла до двадцати и более метров. При этом протяженность природного заграждения достигает десятков километров.

"Она выглядит как Великая стена из льда", — заявил фотограф-любитель Ли Лэй, приехавший посмотреть на необычное природное явление.