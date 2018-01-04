Лондонские автобусы переводят на топливо из пищевых отходов

Знаменитые красные автобусы Лондона переводят на топливо из продуктовых отходов. Теперь их двигатели будут потреблять то же, что и многие британцы — кофе и фастфуд. Власти Лондона все чаще обращаются к биотопливу, чтобы сократить объем вредных выбросов в атмосферу.

Мэр Лондона Садик Хан — сын водителя автобуса. Но сын, в отличие от отца, руководит не одним автобусом, а всеми десятью тысячами. Градоначальник управляет не только их колесами, но и диетой. Знаменитый во всем мире красный автобус он превращает в «зеленый», пишет НТВ.

Садик Хан, мэр Лондона: «Мы стараемся выпускать на рейс только „зеленые“ автобусы. К сожалению, предыдущий мэр Лондона Борис Джонсон закупил партию дизельных двухэтажных автобусов, опасных для окружающей среды, но мы обещаем, что больше мы такие покупать не будем».



Пока переход на электрические или гибридные автобусы в городе не произошел, даже дизельные стараются замаскироваться под «зеленые». Идея использовать в качестве топлива масло для жарки впервые появилась в 1900 году. Тогда изобретатель двигателя Рудольф Дизель протестировал арахисовое масло в качестве заправки для автомобиля, а не для салата. И машина тронулась!

В канализацию Лондона из кухонь сливается около 40 миллионов тонн пищевых масляных отходов в год. В этом году во время ремонта викторианского водопровода в центре Лондона из-под земли был извлечен айсберг из жира весом в 130 тонн. По размерам он сравним с 11 двухэтажными лондонскими автобусами. Это отфильтрованное жировое подкожное отложение на теле города могло бы быть топливом для этих 11 автобусов в течение нескольких лет.