Молдова приняла председательство в ГУАМ

С 1 января Молдова приняла председательство в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) на период в один год.

В качестве действующего председателя ГУАМ Молдова наметила ряд приоритетов, которые будут определять деятельность властей Молдовы в течение этого года, передает Молдпрес.

Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ является международной региональной организацией, в состав которой входят Азербайджанская Республика, Грузия, Республика Молдова и Украина. Организация создана 23 мая 2006 года на Киевском саммите ГУАМ.