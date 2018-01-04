На юге штата Джорджия впервые за почти 30 лет выпал снег. ФОТО

На юге штата Джорджия впервые за почти 30 лет прошел снегопад, сопровождавшийся резким понижением температуры воздуха.

Как сообщает meduza.io, из-за заморозков, в частности, замерз фонтан в парке Форсит в старейшем городе штата — Саванне. Здесь были отменены занятия в школах, закрыты многие магазины и офисы.

В 27 округах штата Джорджия объявлен режим ЧС. Из-за резкого похолодания, сообщает ABC News, фонтаны замерзли и в других городах на юго-востоке США, в том числе в Новом Орлеане, Чарльстоне и Шарлотте, где температура воздуха зимой редко опускается ниже 0 градусов по Цельсию.