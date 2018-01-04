Великобритания может утонуть в пластиковом мусоре

Работники индустрии переработки отходов в Великобритании заявляют, что не знают, как будут справляться пластиковым мусором, после того как Китай запретил ввоз подобных отходов.

Британия ежегодно отправляла на переработку в Китай до 500 тысяч тонн пластика, однако теперь торговля пластиковыми отходами приостановлена.

По словам представителей британской Ассоциации по переработке отходов, в настоящий момент страна не в состоянии самостоятельно справиться примерно с четвертью производимого в ней пластикового мусора, сообщает ВВС.

Исполнительный директор ассоциации Саймон Эллин заявил, что понятия не имеет, как будет решаться эта проблема в краткосрочной перспективе.

"Это огромный удар для нас ... это в корне меняет ситуацию в нашей отрасли, - говорит он. - Мы так долго полагались на Китай в плане утилизации наших отходов ... 55% бумаги, более 25% пластика.

"У нас в Великобритании попросту нет рынков для сбыта таких отходов, - объясняет Эллин. - А это означает, что всю нашу отрасль ждут серьезнейшие изменения".

С января 2018 года Китай ввел запрет на ввоз отходов из-за рубежа в рамках программы по модернизации экономики страны.

Часть британского пластика готовы принять другие страны Азии, но все равно останется еще очень много.

Министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув уже признал, что не сумел вовремя осознать проблему, с которой в ближайшее время столкнется страна, и как следует подготовиться к китайскому запрету.

Британская организация Recoup, которая занимается переработкой пластика, заявила, что запрет на отправку отходов в Китай приведет к накоплению все новых и новых пластиковых отходов - а значит, их придется сжигать или захоранивать. Но и это не сильно спасет ситуацию.

Однако любая попытка начать сжигать больше пластиковых отходов будет встречена жестким сопротивлением со стороны экологических групп.