В Нью-Йорке загорелся дом Билла и Хиллари Клинтон

В доме экс-президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари в городке Чаппаква, штат Нью-Йорк, произошел пожар. Об этом сообщает New York Daily News.

Находились ли супруги в доме в этот момент, не уточняется. Тем не менее в полиции заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, пишет gazeta.ru.

По данным ABC News, к настоящему моменту возгорание удалось потушить, однако на месте остаются полицейские и пожарные.

Чета Клинтон приобрела этот дом в 1999 году за $1,7 млн.