Под Ташкентом сгорел завод памперсов

Завод по производству детских подгузников в четверг полностью выгорел в поселке Байткурган Ташкентской области, сообщает интернет-издание nuz.uz.

"Звонок поступил в пожарную часть в 06.27 (04.27 мск). Всего же при тушении огня на данном объекте было задействовано 14 бригад", — сообщает издание со ссылкой на областное управление пожарной безопасности.

Огонь уничтожил более 700 квадратных метров площади предприятия — практически все помещение и оборудование, уточняет издание. Никто не пострадал, пишет РИА Новости

В настоящий момент выясняются причины возгорания и причиненный пожаром материальный ущерб, добавляет портал.

Завод принадлежит одной из местных компаний.







