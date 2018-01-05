Учёные будут убивать рак и повышать иммунитет агрессивным вирусом

Специалисты из Национального центра биотехнологической информации провели исследование, в рамках которого изучалась возможность менять клеточный состав раковых клеток с помощью специально разработанного вируса. Подобные исследования проводились и ранее, однако только с появлением терапевтического вируса наметился существенный прогресс в лечении смертельных поражений.

Первыми успешно применившими вирус в лечении мультиформной глиобластомы стали учёные из Университета Лидса. Учёным удалось справиться с главной сложностью при лечении опухоли мозга: вирус со специальной структурой преодолел гематоэнцефалический барьер — "шлюз", защищающий мозг от патогенов, пишет life.ru

Помимо уменьшения опухолей и снижения воздействия болезни на организм учёные пришли к выводу, что вирус помогает активировать выработку интерферонов — белков, повышающих иммунитет. Известна и дозировка: для комбинированной терапии требуется 16 процедур по введению вируса через капельницу. Подобный метод, по словам учёных, значительно облегчает лечение традиционными противораковыми лекарствами и позволяет быстрее победить болезнь.