США и Южная Корея договорились отложить учения на время зимней Олимпиады

США и Южная Корея договорились отложить проведение совместных военно-морских учений на время проведения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что к соответствующей договоренности по итогам телефонных переговоров пришли президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин.

Отмечается, что к соответствующей договоренности по итогам проведенных телефонных переговоров пришли президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин. "Я верю, что это в высшей степени поможет успешному проведению зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, если вы продемонстрируете готовность отложить южнокорейско-американские учения на время Игр, в том случае, если Север не будет предпринимать никаких провокационных действий", - приводит слова южнокорейского президента агентство.

Отмечается, что Трамп ответил на это утвердительно и подчеркнул, что Мун Чжэ Ин может передать северокорейской стороне, что военных учений во время зимней Олимпиады не будет, пишет ТАСС.