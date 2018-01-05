Учёные анонсировали кровавое суперлуние

В конце января жителей Земли ожидает одно из самых необычных явлений — восхождение "кровавой" полной Луны, сообщает Space.com. Уникальное явление с необычной красноватой цветовой гаммой первыми смогут наблюдать жители западного полушария планеты.

Подобных явлений, по данным учёных, не было уже 150 лет наблюдений — следующие крупные суперлуния можно будет наблюдать лишь 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года, пишет life.ru

Суперлуние — редкое астрономическое явление, происходящее в момент наибольшего сближении Луны и Земли. Эллиптическая орбита, по которой Луна вращается вокруг планеты, позволяет увидеть единственный спутник Земли на максимально близком расстоянии.

В наиболее яркий красный оттенок Луна "окрашивается" в тот момент, когда небесное тело находится в тени Земли — в таком положении на поверхность Луны через атмосферу планеты "добирается" только часть видимого спектра.