За расходами детских садов можно будет наблюдать онлайн. Примэрия приняла соответствующее решение

Родители детей, посещающих детские сады в Кишиневе, смогут в интернете наблюдать за тем, как расходуются деньги, которые получают учреждения из бюджета. Соответствующее распоряжение подписал вице-примар Руслан Кодряну.

Целью поправок является разрушение мифа о том, что детские сады не получают финансовых средств из муниципального бюджета. Так, информация должна быть опубликована до 19 января и будет включать отчеты о потраченных деньгах на питание, гигиенические средства и ремонт. "Мы все знаем, как в прошлом году обсуждался вопрос нехватки средств личной гигиены, а я был очень удивлён, когда узнал, что к концу 2017 года в некоторых детсадах еще остались на счетах неизрасходованные деньги",- заявил вице-примар Руслан Кодряну. Информация будет опубликована на сайтах районных управлений образования и на портале egradinita.md. Этот портал был запущен в июле прошлого года, но до сих пор не работал. Власти уверяют, что egradinita.md начнет действовать с конца января. Объявлению обрадовались как родители, так и сотрудники детских садов. Они говорят, что родители смогут принять участие и представить рекомендации по управлению бюджетами детских садов. "Мы надеемся, что планирование определит эффективность расходов и, в то же время, пресечет обвинения в наш адрес со стороны гражданского общества по поводу коррупции или незаконного сбора денег", - отметила и.о. главы Управления образования, молодежи и спорта Кишинева Виорика Негрей.

Комментарии

Другие новости