Продажи скандальной книги о Дональде Трампе начнутся уже сегодня

Автор сенсационной книги "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" журналист Майкл Уолфф сообщил, что его издатель не только не планирует отказаться от выпуска книги, но перенес ранее запланированное начало продаж со вторника следующей недели на эту пятницу.

В четверг стало известно, что адвокаты президента США Дональда Трампа пытаются не допустить публикации книги, в которой содержатся сенсационные подробности его президентства, сообщают американские СМИ.

В уведомлении, направленном автору - журналисту Майклу Уолффу и его издателю - содержалось требование немедленно прекратить дальнейшую публикацию книги, ее продажу и распространение, передает ВВС.

В книге, среди прочего, приводятся интервью бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона, который сделал множество неприятных для Трампа заявлений.

Например, Бэннон назвал встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов "изменой". Расследованием этой встречи в рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.

Ранее, когда стало известно о нелицеприятных словах Бэннона,Трамп заявил, что тот "лишился рассудка", после того как потерял работу в Белом доме.

Дональд Трамп заявил, что сенсационная книга "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" "полна вранья". В книге, в частности, утверждается, что Трамп не рассчитывал выиграть выборы и был крайне удивлен своей победой.

Сообщается, что книга была написана по итогам более чем 200 интервью с ближайшим окружением президента и другими высокопоставленными сотрудниками Белого дома, однако некоторые выдержки из текста уже подвергли сомнению и критике.