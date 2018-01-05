Михаила Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признан виновным в злоупотреблении служебным положением у себя на родине. 5 января городской суд Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банковского служащего в 2006 году.

Согласно приговору суда, в 2008 году Саакашвили превысил полномочия, помиловав четырех высокопоставленных грузинских полицейских, ранее осужденных в качестве фигурантов дела об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани, передает РИА Новости.



Как заявила после оглашения приговора адвокат бывшего президента София Гогличидзе, в деле нет ни одного свидетельства вины Саакашвили. Решение суда будет обжаловано, передает «Интерфакс».

После того, как в 2013 году Михаил Саакашвили вслед за вступлением в должность нового президента страны покинул территорию Грузии, местная прокуратура открыла против него несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий. На Украине, где Саакашвили работал на посту губернатора Одесской области, в отношении него также ведется несколько процессов, напоминает meduza.io.