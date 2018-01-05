По подозрению в причастности к гибели девушки задержан бывший сотрудник Росгвардии, который стрелял в воздух, отмечая наступление нового года.

Подозреваемый свою вину категорически отрицает, заявляя, что вместе с ним в воздух стреляли и другие сотрудники Росгвардии.

В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне изданию сообщили, что подозреваемый в причастности к гибели девушки в декабре был уволен из правоохранительных органов.

Баллистическая экспертиза выяснит, чья именно пуля стала причиной гибели несовершеннолетней девочки, передает meduza.io.