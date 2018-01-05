В Чимишлии заложат ботанический сад

На окраине Чимишлии через пять лет появится ботанический сад. Для него выделили 12 гектаров земли. Разнообразную флору завезут из Северной Америки, Европы и Азии. Осенью этого года уже начнут высаживать некоторые растения.

"Сначала выстроим ограждение, затем внутренние дорожки, оросительную систему и освещение. Затем утвердим проект и перейдем к строительству оранжерея. Планируем создать альпийский сада с камнями и другие, то, что характерно для ботанического сада", сказал мэр Чимишлии Георгий Рэиляну.



На выделенном под сад участке уже провели анализ почвы, на это потратили 175 тысяч леев. Для осуществления проекта местные власти намерены привлечь иностранные инвестиции.



"Это будет культурный объект, где можно будет организовать свадьбу, где смогут отдыхать дети, будут проводиться различные мероприятия. Это станет стимулом для развитию всей Чимишлии, укрепит доверие жителей в будущее города, который уже стал южным региональным центром", - рассказал местный советник Чимишлии Юрий Негарэ.



Директор столичного ботанического сада готов поделиться растениями с коллегами из Чимишлии.