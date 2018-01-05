Додон временно отстранен от должности президента

Конституционный суд (КС) рассмотрел сегодня, 5 января, запрос депутата от Демпартии Сергея Сырбу, в котором он просил временно отстранить президента Молдовы Игоря Додона от исполнения обязанностей.

Причиной для запроса депутата в КС стал отказ главы государства промульгировать закон о запрете российских новостей и информационно-аналитических программ на телевидении и радио.



4 января Сергей Сырбу попросил судей рассмотреть обращение в срочном порядке из-за возможного «конституционного блокирования, которое может повлиять на работу законодательного органа».

2 января Конституционный суд уже удовлетворил похожий запрос Сырбу. Тогда он мотивировал необходимость отстранения Додона его отказом назначить новых министров и вице-премьеров, предложенных премьер-министром Павлом Филипом.