Правоохранители проводят 28 обысков

В Молдове проходят 28 обысков в рамках уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и злоупотребления служебным положением. Следственные мероприятия проводят прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками полиции.

Согласно материалам дела, криминальная группировка, в которую входили молдавские и иностранные предприниматели, в течение 2016 года и до настоящего времени контролировали напрямую или через посредников деятельность восьми экономических агентов из Кишинева, которые занимаются импортом и продажей сельскохозяйственной продукции, в частности - овощей, фруктов, зелени и т.д., а также получали незаконный доход с коммерческих точек, не платили налоги и нанесли ущерб госбюджету.

Деятельность преступной группировки и незаконные схемы правоохранители расследовали в течении года.

Подозреваемым в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере грозит до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение 2-5 лет. За это же преступление законодательство предусматривает для юридических лиц наказание в виде штрафа в размере от 4 тысяч до 7 тысяч условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацию. Виновным в злоупотреблении служебным положением грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

