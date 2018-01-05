Apple признала, что iPhone и iMac имеют уязвимость

Компания Apple признала наличие критической уязвимости во всех моделях iPhone и iMac. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании.

Известно, что специалистами были обнаружены в процессорах Intel, ARM и AMD дефекты, благодаря которым пользовательские программы могут "видеть" структуру защищенной части памяти ядра, а также выявлять место, где хранится конфиденциальная информация.

"Все устройства с операционными системами Mac OS и iOS затронуты (уязвимостью — ред.), однако на данный момент неизвестно о способах ею воспользоваться", - отмечено в заявлении.

Однако сказано, что для того, чтобы воспользоваться данной уязвимостью, в устройство должно быть загружено вредоносное ПО. И пользователи могут обезопасить себя, если будут скачивать файлы только с проверенных источников, передает korrespondent.net.