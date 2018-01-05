Украинская модель попала в аварию в Лос-Анджелесе

Украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга фотограф Наталья Кордано были госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии в Лос-Анджелесе.

Состояние Кузьменко критическое – у нее зафиксировали черепно-мозговые травмы, переломы костей лица и повреждение внутренних органов. Как сообщается, модель пребывает в коме. Также известно, что фотограф приходила в сознание, передает korrespondent.net.

Как сообщает СМИ, вследствие столкновения внедорожника Mercedes и такси Uber Toyota Prius, в котором ехали Кузьменко и Кордано, пострадали шесть человек.