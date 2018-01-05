Ученые: у людей есть способность замечать первые признаки болезни

Ученые показали способность людей замечать признаки болезни на лице. Об этом сообщает Naked Science. Так, ученые доказали, что признаки болезни люди способны заметить уже через пару часов - чтобы избегать контакта с носителем инфекции.

Чихание, кашель, насморк - некоторые признаки заболевания мы узнаем легко, стараясь избегать лишних контактов с носителем инфекции. Однако мы различаем и гораздо более тонкие детали, свидетельствующие о болезни, и проявляются они уже в первые часы острой фазы.

Ученые описывают двойные слепые эксперименты, поставленные с 16 здоровыми добровольцами. Их разделили на две группы, одна из которых получала плацебо, а другая - порцию белковых антигенов кишечной палочки, безвредных, но вызывающих временные симптомы лихорадки. Спустя два часа после инъекции их фотографировали.

Снимки показывали 62 другим добровольцам, которых просили за пять секунд оценить, здоров ли человек на портрете. Болезнь подопытные замечали лишь немногим успешнее случайного (52% успешных попыток), зато здоровых людей определяли успешно в 70% случаев.

Еще одной группе из 60 человек снимки показывали, прося оценить состояние и усталость изображенных на портретах людей по различным параметрам. Среди прочего, подопытные выделили такие характеристики, как опухшее лицо, бледные губы, покрасневшие глаза и т. п. При этом ключевыми показателями оказались бледный цвет лица и мутный взгляд.

Отмечается, что такие исследования подтверждают гипотезу о существовании поведенческих механизмов, позволяющих людям избегать заражения, передает korrespondent.net.