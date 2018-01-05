Facebook допустил использование криптовалют

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о возможности использования криптовалют в службах сайта.

"Существуют два важных контр-тренда – шифрование и криптовалюты – которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа. Однако (их использование – ред.) сопровождается риском невозможности их контролирования. Я заинтересован в том, чтобы углубиться в этот вопрос и узнать о позитивных и негативных аспектах этих технологий, а также о том, как можно их использовать в наших службах", – цитирует сообщение Цукерберга в Facebook портал korrespondent.net.