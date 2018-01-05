Поголовье зарегистрированного в Молдове скота сократилось на треть

Республика Молдова обладает почти двухмиллионным поголовьем скота.

Как сообщили в Сельскохозяйственном информационном центре по запросу IPN, на 31 декабря в Государственном реестре животных было зарегистрировано более 800 тысяч овец, свыше 550 тысяч свиней, почти 300 тысяч голов крупного рогатого скота, почти 250 тысяч коз. Также зарегистрировано почти 45 тысяч лошадей и более двух тысяч ослов.



За последние годы поголовье зарегистрированных животных сократилось почти на треть. В 2015 году на учёте находились свыше пяти с половиной миллионов животных. К концу 2016 года их поголовье сократилось до чуть более чем двух миллионов, а в 2017 году – снизилось до менее чем двух миллионов.



Эту ситуацию Сельскохозяйственный информационный центр объясняет тем, что в тот период проводилась лишь регистрация животных, не фиксировались случаи продажи, убоя или своей смерти животного. С тех пор было проведено несколько кампаний по информированию животноводов о необходимости уведомлять национальное ведомство об обороте имеющихся у них животных и о том, что произошло с животным после его регистрации.



Большинство животных, свыше полутора миллионов голов, находятся во владении физических лиц. На сельскохозяйственных предприятиях зарегистрировано около 400 тысяч голов. Больше всего животных выращивают в южной части страны, далее следуют северные, а затем центральные её районы.