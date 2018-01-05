Сильные снегопады начались в провинциях Цзянси, Хэнань, Хубэй, Аньхой и Цзянсу 2 января.

Согласно сообщению, восемь человек погибли в провинции Аньхой, по одному человеку в провинциях Цзянсу и Хубэй. В пяти провинциях власти эвакуировали более 200 местных жителей, еще около 100 нуждаются в экстренной помощи. Кроме того, под натиском стихии более 200 строений оказались разрушенными, еще около 400 были повреждены. Пострадали и сельскохозяйственные угодья. Прямой экономический ущерб власти оценивают свыше 500 миллионов юаней.