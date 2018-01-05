Употребление алкоголя повышает риск развития рака

Ученые выяснили, что алкоголь повреждает ДНК клеток-предшественников кровеобразующих клеток. Это повышает риск развития раковых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Исследователи давали мышам раствор этанола, а затем анализировали ДНК стволовых клеток. Клетки крови были использованы, в частности, потому, что нанесенный им ущерб распространяется на весь организм.

Оказалось, что ацетальдегид, продукт распада этанола, способен вызывать двухцепочечные разрывы в ДНК. Кроме того, у генетически модифицированных мышей, неспособных к выработке расщепляющих ацетальдегид ферментов, повреждений ДНК оказалось в четыре раза больше, передает korrespondent.net

Организм защищается от воздействия ацетальдегида двумя способами. Во-первых, с помощью группы ферментов ацетальдегиддегидрогеназ превращает ацетальдегид в ацетат, который может использовать для получения энергии. Во-вторых – пытается восстановить поврежденные ДНК.

Однако у некоторых людей (особенно среди азиатов) врожденные мутации приводят к тому, что ни одна из этих систем защиты не работает, что значительно повышает риск развития рака, в частности – рака пищевода.