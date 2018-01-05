На Южном Урале увековечили большой пельмень

На Южном Урале, в городе Миассе Челябинской области, 5 января появился памятник традиционному уральскому пельменю. В объявленном ранее конкурсе победил скульптор Юрий Федоров.

Именно его образ бородача, который сидит за столом, а перед ним на блюде лежит большой пельмень, набрал наибольшее число голосов. При этом на столе высечена надпись: "Большому пельменю рот радуется".



Установили его у известного в городе дома купца Смирнова, рядом с Музеем пельменя, а во время открытия прошли костюмированное представление и народные гуляния, передает Вести.ру.



Кроме того, гостей ждал конкурс по скоростной лепке пельменей по старинному сибирскому рецепту.