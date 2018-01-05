Голубого тунца продали на аукционе в Токио за 323 тысячи долларов

Голубого тунца весом 405 килограммов, являющегося главным лотом рыбного аукциона на известном токийском рынке морепродуктов Цукидзи, продали на первых в этом году торгах за 36,45 миллиона иен (323 тысячи долларов). Об этом в пятницу, 5 января, сообщили организаторы торгов.

Рыба, ушедшая с молотка по самой высокой за день цене, была выловлена в водах Тихого океана в районе порта Ома, префектура Аомори.

В этом году максимальная стоимость лота была далека от рекордной, передает ТАСС. Абсолютный рекорд был установлен в 2013 году, тогда 222-килограммового голубого тунца продали за 155,4 миллиона иен (1,75 миллиона долларов по курсу на тот момент).

Борьба за самого крупного голубого тунца на первых в году рыбных торгах в Цукидзи – ежегодная забава для элиты токийских рестораторов. Ожидается, что торги 2018 года станут последними на старом месте. В течение 2018 года рынок Цукидзи будет перенесен в район Тоёсу. Это должно было произойти еще два года назад, но перенос рынка был отложен из-за ряда проблем. В том числе в почве под новым местом было обнаружено повышенное содержание токсичных веществ, отмечает Вести.ру.