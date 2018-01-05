В Новой Зеландии более 20 тысяч домов оказались обесточенными из-за урагана. Такие данные сообщило издание New Zealand Herald.
Как уточняется, ураган оставил без электричества жителей более 20 тысяч домов на Северном острове. 12 тысяч из них расположены в Окленде, 9 тысяч – на полуострове Коромандел.
По прогнозам синоптиков, проливные дожди будут идти в течение всего дня. Порывы ветра достигают 120 километров в час, передает Вести.ру.
Из-за разгулявшейся стихии частично приостановлено автомобильное движение на севере Окленда.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Будьте осторожны с компьютером.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СТРЕЛЕЦ
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День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си