В Лапландии немецкого пилота убило дверью

В финском аэропорту Киттиля (Лапландия) после удара дверью внезапно умер пилот частного пассажирского самолета Gulfstream G150. Инцидент произошел вечером 4 января, сообщают местные СМИ. Этот самолет перевозил россиян. Он прилетел из Москвы и должен был затем вылететь в Екатеринбург.

Трагедия произошла, когда небольшой 20-местный самолет уже готовился к взлету, а единственным человеком на борту был пилот.

Он скончался на месте в результате удара, полученного от неожиданно закрывшейся двери самолета. Удар был такой, что некоторые ее фрагменты оказались отброшены от воздушного судна более чем на 10 метров.

"Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали", — отметила представитель бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриала в комментарии журналистам.

Полиция не раскрывает национальность погибшего, однако газета Ilta Sanomat пишет, что пилот был немцем. Ему около 50 лет.

Самолет Gulfstream G150 был выпущен в 2012 году. Он принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрирован в Киеве, передает Вести.ру.