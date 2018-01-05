Исследователи выбрали лучшую в мире диету

Исследователи из американского Национального института сердца, легких и крови восьмой раз подряд выбрали лучшую в мире диету.

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), как утверждают ученые, способствует общему оздоровлению организма, стабилизации кровяного давления и очищению органов желудочно-кишечного тракта.

Одним из главных требований для такой диеты является частичный или полный отказ от солесодержащей пищи и замена богатых натрием продуктов питания.

Ученые пришли к выводу, что диета DASH является лучшей из 40 схем диетического питания. По данным медиков, такое питание в ряде случае даже позволяет отказаться от приема некоторых противогипертензивных препаратов.

Ранее исследователи из Абердинского университета в Шотландии выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела, передает РИА Новости.