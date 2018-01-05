Умер художник Владимир Янкилевский

В Париже на 80-м году жизни умер художник Владимир Янкилевский, считающийся одним из родоначальников московского концептуализма. О его смерти сообщил научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн.

Владимир Янкилевский родился в Москве 15 февраля 1938 года в семье художника Бориса Янкилевского, пишет meduza.io. Учился в Московской средней художественной школе при Институте им. В. И. Сурикова и Полиграфическом институте.

Первая выставка Янкилевского состоялась в Доме народного творчества на Таганке в 1962 году, где экспонировались работы студии Элия Белютина. В том же году Янкилевский участвовал в скандально знаменитой выставке «30 лет МОСХа» в Манеже, где его работы подверг резкой критике Никита Хрущев.

После этого художник долгие годы не имел возможности публично выставлять свои работы. Лишь в 1975 году Янкилевский принял участие в выставке в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ. Три года спустя в Москве состоялась его первая ретроспектива. В 1988 году его работы выставлялись на знаменитом московском аукционе Sothebyʼs. С конца 1980-х годов художник жил в эмиграции, в Нью-Йорке и в Париже.

Работы Янкилевского хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Русского музея, Центра Жоржа Помпиду, Национальной галереи в Праге, Музея Людвига в Кельне.

В 2018 году в Московском музее современного искусства пройдет ретроспектива «Владимир Янкилевский. Экзистенциальный ящик», посвященная 80-летию художника.