В Сети появилась шпионская фотография нового беспилотного автомобиля Panasonic

Журналисты онлайн-издания Jalopnik стали обладателями шпионской фотографии нового беспилотного автомобиля от компании Panasonic. Новинку впервые официально планируют показать на выставке CES в Лас-Вегасе на следующей неделе.

Предполагается, что беспилотный автомобиль в будущем смогут серийно производить для использования в качестве общественного транспорта на популярных туристических маршрутах, передает newsru.com.

Panasonic активно инвестирует в создание собственных автомобильных проектов. Ранее сообщалось, что японская компания к 2022 году удвоит вложенные средства в разработку машин - с 11,6 млрд до 22,2 млрд долларов.

О запуске испытания автомобилей с системами автоматического управления стало известно в ноябре 2017 года. Тесты, максимально приближенные к реальным условиям, стартовали на западе Японии. Инженеры уже проверили эффективность работы камер и сенсоров, определяющих месторасположение автомобиля и следящих за окружающей обстановкой. Плюс ко всему поведение искусственного интеллекта было проверено на способность справляться с внештатными ситуациями, возникающими во время поездки, пишет Autonews.