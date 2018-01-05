У берегов Великобритании построят "сумасшедший" искусственный остров

Шесть европейских стран планируют построить самую большую в мире ветряную электростанцию в Северном море. Для этого они хотят создать искусственный остров площадью 6 кв. километров.

Авторы проекта North Sea Wind Power Hub определились с местом строительства острова. Его возведут на отмели Доггер-Банка у берегов Великобритании. Журналисты уже успели назвать остров "сумасшедшим" из-за масштабов, на которые замахнулись авторы проекта. Мощная электростанция позволит обеспечить электроэнергией 80 млн европейцев.

На острове построят причал, аэропорт со взлетно-посадочной полосой, дома для персонала, сеть дорог и даже искусственное озеро. Сотни ветровых турбин планируют разместить вокруг искусственной насыпи.

"Северный морской ветроэнергетический узел", на котором будет работать небольшая команда постоянных сотрудников, будет через силовые кабели снабжать электроэнергией Великобританию, Нидерланды, Данию, Германию, Норвегию и Бельгию, пишет The Daily Mail.

Остров построят на крупнейшей песчаной отмели в Северном море под названием Доггер-Банка, которая находится в 125 км от побережья Восточного Йоркшира в Великобритании. Это место привлекло авторов проекта благодаря неглубокому дну и постоянным сильным ветрам в окрестностях. Планируется, что инвесторы вложат в строительство около 1,3 млрд фунтов стерлингов. Эксперты подсчитали, что остров в море обойдется на миллиарды евро дешевле строительства аналогичных систем с ветровыми турбинами и международными линиями электропередачи на суше. Строительство планируют начать в 2027 году, передает newsru.com.