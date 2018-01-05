Как сообщает noi.md, юноша нарушал общественный порядок и сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) попросили его прекратить безобразничать, но тот забрался на заднее сиденье патрульной машины и нагло потребовал, чтобы его отвезли домой.

Патрульные инспекторы надели на хулигана наручники и доставили в инспекторат полиции.

Ему грозят санкции за хулиганство и нарушение общественного порядка: штраф в размере от 300 до 600 леев или неоплачиваемая общественная работа от 40 до 60 часов.