В Молдове приступят к созданию реестра загрязняющих веществ

В этом году в Молдове приступят к созданию Национального реестра загрязняющих веществ, данные которого будут доступны для общественности.

По словам начальника Управления политики менеджмента отходов и химических веществ при Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Светланы Болокан, создание такого реестра упростит составление отчетов, которые Молдова представляет в качестве члена разнообразных международных организаций.

«Обнародование информации о химических отходах и загрязняющих веществах позволит бороться с источниками опасности для здоровья человека и окружающей среды, а также привлечет общество к процессу принятия решений в этой сфере», - отметила Болокан.

Наряду с созданием реестра возникнет возможность контролировать отчетность экономических агентов в области загрязнения окружающей среды, передает Молдпрес.

Национальный реестр создается в рамках международного проекта Европейского бюро по комплексному предотвращению и контролю загрязнений окружающей среды и Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, при содействии Учебного и научно-исследовательского института ООН на средства Глобального экологического фонда.