Самый высокий в мире отель откроют в Дубае

В Объединенных Арабских Эмиратах построили самый высокий в мире отель. Высота нового 75-этажного здания - 356 метров. The Gevora hotel всего на один метр выше предыдущего рекордсмена - отеля JW Marriott Marquis, который также расположен в Дубае.

Отель The Gevora расположился на улице Шейх Заед, популярной у туристов благодаря соседству с множеством торговых центров. Фотографии, размещенные на странице отеля в Instagram, дают представление о внутреннем убранстве роскошной гостиницы. В интерьере много золота, а с крыши открывается потрясающий вид на город.

Гостей планируют размещать в 528 номерах, расположенных на 75 этажах башни. Также в The Gevora Hotel есть бассейн, джакузи и спа-салон, четыре ресторана с восточной и средиземноморской кухней. Самый высокий в мире отель обещают открыть уже в ближайшие три месяца, передает newsru.com.