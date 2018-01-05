В океане становится нечем дышать

Мертвых зон, где невозможна жизнь, в океане становится все больше. И виноваты в этом мы все, свидетельствуют результаты нового исследования.

Кислород в воде необходим, чтобы рыбы и другие морские существа могли дышать. Зоны, лишенные кислорода, впервые были выявлены в эстуариях — водоемах, где реки впадают в море — в середине XIX века. Отсутствие жизненно важного газа, как выяснили тогда, оказалось связано с попаданием в реку городских сточных вод, передает Live Science.

С тех пор рост промышленной и сельскохозяйственной деятельности нарушил химический баланс океана, во многих регионах мира стала ощущаться нехватка кислорода в воде. Рост глобальных температур также препятствует растворимости кислорода в воде и его проникновению в глубокие слои. При этом некоторые формы жизни из-за потепления резко увеличивают популяцию, которой, соответственно, требуется еще больше кислорода.

Исследователи из Глобальной океанической кислородной сети, группы, сформированной Межправительственной океанографической комиссией Организации Объединенных Наций в 2016 году, провели расследование на предмет потери кислорода в океанах Земли.

За последние 50 лет океан понес потери около 85 млрд т (77 млрд метрических тонн) кислорода, что повлияло на территорию, по площади примерно равной Европейскому союзу. Исследователи обнаружили, что во всем мире количество воды с нулевым уровнем кислорода увеличилось в четыре раза, а площадь, занимаемая низкокислородными зонами, увеличилась в 10 раз. По данным исследования, в прибрежных районах и морях, которые являются полузакрытыми, после установления зон с низким содержанием кислорода последние могут сохраняться в таком виде в течение тысяч лет, передает Моя планета.

«Если бы мы потеряли 4,5 млн км² полезных районов на суше, все были бы потрясены, — заявила ведущий автор исследования, океанолог Дениз Брейтбург. — Но то, что происходит под поверхностью океана, скрыто из виду, и это легко либо не замечать, либо игнорировать».

Ученые отмечают, что недостаток O2 может сделать морские организмы более восприимчивыми к болезням или затруднить их воспроизведение. В крайних случаях они могут задохнуться. В то время как определенные типы микроорганизмов процветают в условиях низкого кислорода, большинство более крупных форм морской жизни либо умирают, либо покидают кислородно-голодные воды, вторгаясь в близлежащие экосистемы, где они могут нарушить сложившийся баланс, объяснили авторы исследования.

Брейтбург заявила, что, как показало исследование ряда примеров, в некоторых случаях содержание кислорода в воде может быть восстановлено путем пресечения попадания в водоемы сточных вод. Так, ситуация в этой сфере была улучшена в лимане Темзы в Лондоне и в устье реки Делавэр (США), куда после долгого отсутствия недавно вернулась рыба.