Работа будущего: 10 навыков, необходимых в 2020 году

Профессиональное развитие – это то, на чем сосредоточены практически все, кто хочет добиться успехов в работе. И эксперты дали ответ на вопрос о том, на что следует обратить внимание при построении карьеры.

Эксперты ВЭФ опросили 350 директоров, работающих в 9 секторах в 15 странах в самыми мощными экономиками в мире. По результатам опроса был составлен отчет под названием The Future of Jobs.



Целью отчета была попытка предсказать будущее технологического развития, которое изменит рынок труда, сообщает vestifinance.ru.



Другими словами, эксперты попытались ответить на вопрос о том, как технологии изменят работодателей и их требования к сотрудникам.

Ниже представляем 10 навыков, которые, согласно экспертам ВЭФ, будут наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году.



10. Когнитивная гибкость



Это включает в себя креативность, умение логически мыслить и доказывать свою правоту, а также умение видеть и решать проблемы.



Это также означает умение адаптироваться в зависимости от того, с кем вы общаетесь.



Работодатель хочет, чтобы вы не просто говорили одно и то же всем клиентам, а чтобы вы критически мыслили, умели слушать и слышать то, что вам говорит клиент, и подстраиваться.



9. Умение вести переговоры



Это качество будет пользоваться особенно высоким спросом в сферах, связанных с компьютерными науками и математическими вычислениями, в частности, анализом данных и разработкой программного обеспечения.



Это качество также важно в сфере искусств и дизайна.



8. Ориентированность на помощь



Это качество описывается экспертами как поиск различных способов помогать другим. Насколько вы помогаете членам своей команды?



Помогаете ли вы своим начальникам или людям, которые также работают в вашей сфере? Известны ли вы этим?



7. Умение принимать решения



По мере того, как организации накапливают все больше и больше данных, им необходимы сотрудники, которые могут анализировать эти данные и на их основе принимать разумные и адекватные решения.



Это также включает в себя умение делать разумные предложения начальству или давать разумные советы коллегам.



6. Эмоциональный интеллект



Роботы могут многое делать, однако они не могут считывать человеческие эмоции так, как это делают люди. По крайней мере, пока это невозможно.



Именно поэтому работодатели будут обращать внимание на эмоциональный интеллект своих сотрудников и стараться нанимать тех, кто умеет считывать реакции людей.



5. Умение сотрудничать



Этот навык также попадает в категорию навыков социального взаимодействия.



Он включает в себя умение договариваться, адаптироваться в общении с разными людьми, а также быть чувствительным к потребностям окружающих.



4. Умение управлять людьми



В отчете ВЭФ речь идет о том, чтобы уметь мотивировать людей, развивать их способности и умения, а также умение выбирать лучших сотрудников на нужную должность.



Это особенно важно для управленцев в сфере СМИ и энергетики, подчеркивается в отчете.



3. Креативность



Это один из самых важных навыков, которые хотят видеть в своих подчиненных работодатели.



Сейчас развиваются новые технологии, и именно поэтому работодатели хотят видеть в своем коллективе креативных людей, которые могут применить эти технологии так, чтобы предоставить клиентам новые и улучшенные продукты и услуги.



2. Критическое мышление



По мере того, как нарастает уровень автоматизации процессов, растет и необходимость в тех сотрудниках, которые умеют критически и логически мыслить.



Это частично связано с тем, что машины необходимо направлять в нужную сторону, чтобы они работали эффективно.



Кроме того, работодателям необходимы сотрудники, которые имеют критический склад ума, чтобы разумно пользоваться технологиями во благо компании.



1. Умение решать сложные проблемы



Технологии существенно упрощают жизнь, однако они могут также ее и усложнить. И без вмешательства человека результаты использования технологий могут быть весьма плачевными.



Именно поэтому работодателям необходимы такие сотрудники, которые могут решать сложные, многогранные проблемы.