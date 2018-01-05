Инцидент произошел в среду в кантоне Берн возле города Ленк. На кадрах видно, как первый вагон состава из-за мощного порыва ветра не может удержаться на рельсах и опрокидывается. В результате инцидента восемь человек получили травмы, передает РИА Новости.

В среду на Швейцарию обрушился зимний шторм "Бурглинд", скорость ветра достигала 200 километров в час. Из-за непогоды в некоторых регионах страны было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, отменены и перенесены несколько десятков авиарейсов, почти 100 тысяч домов остались без электричества.