Ученые определили самый привлекательный для мужчин женский типаж

Исследование, проведенное в Аугсбургском университете в США, показало, что мужчинам больше нравятся блондинки со средней длиной волос. В глазах противоположного пола такие женщины выглядят «моложе и здоровее».

Привлекательность брюнеток, шатенок и блондинок оценивали 110 мужчин, которым показывали фотографии женщин, зачастую снятых со спины. Выяснилось, что блондинки, чьих лиц не было видно, все равно получали «приз зрительских симпатий».

Когда же мужчинам показали фотографии в фас, добровольцы заявили, что блондинки выглядят значительно моложе и буквально источают здоровый вид, нежели брюнетки и шатенки.

Участники исследования также отметили, что блондинки кажутся им более доступными, поэтому в качестве хранительницы домашнего очага и матери семейства выбрали бы брюнетку.

Кроме того, исследование выявило, что девушки с волосами средней длины воспринимаются мужчинами более здоровыми и способными на серьезные отношения, чем женщины с длинными прическами, передает Моя планета.

Психологи объясняют, что мужская страсть к блондинкам обусловлена эволюционными причинами. В далекие времен цвет волос был одним из ключевых пунктов в выборе партнера. Поскольку наши волосы имеют тенденцию темнеть с возрастом (а к старости и вовсе седеть), обладатели более светлых оттенков визуально выглядели моложе, а следовательно, плодовитее.

Хотя, есть и другая причина выигрышного положения блондинок в глазах мужчин — медиа. Средства массовой информации «навязывают» людям образ роковой блондинки в течение многих лет, отмечают психологи.