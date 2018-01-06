Анастасия Волочкова на шпагате съехала с лестницы

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей Instagram-странице видео, в котором показала, как съезжает по мраморной лестнице на шпагате. Ролик за несколько часов собрал более 350 тысяч лайков.

"Фото и видео того, как нужно жить и радоваться этой жизни! То, чего нет у многих... Даже богатых деньгами...", - отметила танцовщица в комментарии к видео.

Также она добавила, что умеет радоваться, как ребенок, и поняла, для чего нужна в ее доме лестница, пишет korrespondent.net