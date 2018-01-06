Компанию Харви Вайнштейна продадут за 500 млн долларов

Кинокомпания Weinstein Company, которую основали братья Боб и Харви Вайнштейны, будет продана за 500 миллионов долларов. Продажа связана с финансовыми проблемами, которые возникли после скандала с сексуальными домогательствами вокруг Харви Вайнштейна, пишет The Wall Street Journal.

В числе претендентов на покупку - компании Sony Pictures Entertainment и Metro-Goldwyn-Mayer, а также студия Lions Gate и компания Killer Content, сообщает korrespondent.net

Известно, что Харви Вайнштейн был уволен руководством компании сразу же после того, как были опубликованы первые материалы о его непозволительном поведении. Однако брат продюсера до последнего отрицал, что Weinstein Company будет продана.