На врачей Института матери и ребенка завели уголовное дело

Уголовное дело по факту халатности завели на врачей, которые оставили без присмотра пациентку в Институте матери и ребенка.

Две недели назад 19-летней девушке порекомендовали сделать аборт на 21 неделе беременности, так как у плода диагностировали многочисленные патологии. Ей давали лекарства, чтобы вызвать самопроизвольный выкидыш.

Однако в момент, когда ей стало плохо и началась схватки, никто из медперсонала к ней не подошел. Всех, имевших отношение к этому случаю работников уволили из медучреждения.







