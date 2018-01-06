Дорин Киртоакэ еще месяц останется под судебным контролем

Отстранённого мэра столицы Дорина Киртоакэ оставили под судебным контролем и подпиской о не выезде еще на месяц. Такое решение суд принял по ходатайству прокуроров. Те говорят, это необходимая мера. А сам Киртоакэ назвал ее бессмысленной.

"Каждые 30 дней нас вызывают, непонятно для чего. Только потому, что я хожу по улицам. Я сказал судьям, что это бессмысленно, но меня не послушали", сказал обвиняемый Дорин Киртоакэ.



До этого Киртоакэ просил разрешения обратиться в Конституционный суд. Он уверен, что продление судебного контроля противоречит основному закону. А рассмотрения ходатайства прокуроров адвокаты просили отложить. Но суд отказал им в обеих просьбах.



"Защита делае эти запросы, чтобы затянуть рассмотрение дела в суде. Это необоснованные просьбы", сказал прокурор Думитру Робу.



Дорина Киртоакэ обвиняют в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции по одному уголовному делу и превышении служебных полномочий - по другому. Грозит ему семи лет тюрьмы. Своей вины он не признает.





