США ввели санкции против трех чиновников и бывшего губернатора Венесуэлы

Министерство финансов США в пятницу ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте министерства.

В частности, санкции введены в отношении главы правительственной структуры по вопросам обеспечения безопасности на границах — Искуэрдо Торреса, губернатора Арагуа — Марка Торреса, главы одной из структур Нацгвардии – Завараса Пабона, а также бывшего губернатора Боливара — Рангеля Гомеса, сообщает РИА Новости

Согласно релизу ведомства, эти действия направлены против ближайшего круга президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Также минфин призвал присоединиться к этим санкциям мировое сообщество.







