Британские парламентарии предлагают ввести сбор в 25 пенсов (около 7 лей) за использование в кофейнях одноразовой посуды. С инициативой введения так называемого "сбора за латте" выступил комитет палаты общин по окружающей среде, заявив в опубликованном в пятницу докладе о том, что ежегодно в Британии выбрасывается 2,5 миллиарда одноразовых стаканов от кофе, что ведет к загрязнению природы.
"Комитет призывает правительство ввести "сбор за латте" в размере 25 пенсов для одноразовых кофейных стаканов с тем, чтобы использовать полученные средства на улучшение британской инфраструктуры переработки (мусора) и усовершенствование перерабатывающих заводов. Также комитет устанавливает целью добиться полной переработки всех одноразовых стаканов к 2023 году. Если этого добиться не удастся, правительство должно запретить подавать кофе в одноразовой посуде", — говорится в докладе, копия которого передана РИА Новости сотрудниками комитета.
Парламентарии отмечают, что рекомендуя добавить к стоимости каждого стакана покупаемого "на вынос" кофе 25 пенсов, они пытаются заставить "производителей платить больше в тех случаях, когда упаковку (одноразовую посуду) трудно переработать". Также депутаты планируют заняться информированием потребителей, размещая на стаканах и одноразовой посуде информацию о том, как правильно ее утилизировать, сообщает РИА Новости
"Несмотря на то, что некоторые кофейни предоставляют скидки тем пользователям, которые приносят для покупки кофе свои собственные чашки (или стаканы), такой возможностью пользуются только 1-2% покупателей. Комитет также обратил внимание на то, как на поведение покупателей подействовало введение платы в 5 пенсов за пластиковые пакеты в супермаркетах: в первый год объем использования пластиковых пакетов сократился на 83%. Комитет пришел к выводу, что на поведение покупателей в большей степени влияет введение дополнительной платы, нежели предоставление скидок", — говорится в докладе.
При этом парламентарии не исключают, что размер сбора может быть уменьшен после того, как степень "перерабатываемости" одноразовой посуды для кофе будет повышена. Главной проблемой для переработки в настоящее время является использование пластика при производстве кофейных стаканов.
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Русская служба Би-би-си