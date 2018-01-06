Двое туристов в Греции погибли после "сатанинского ритуала"

Тела двоих туристов обнаружили на греческом острове Кефалония в Ионическом море. Перед смертью погибшие совершили "сатанинский ритуал", пишет таблоид Daily Mail.

Тела 23-летней Лилии Ботушевой из Болгарии и ее 30-летнего спутника-немца, имя которого не называется, были найдены в доме, который снимала пара. Местные власти узнали о происшествии еще 31 декабря прошлого года, однако сообщили о нем лишь спустя несколько дней, уточняет издание.

Помимо окровавленных тел, полицейские нашли в доме "сатанинскую пентаграмму", а также ножи и свечи, предположительно, использовавшиеся для некоего ритуала, пишет РИА Новости

По словам местных жителей, "сатанисты" поселились в арендованном доме 26 декабря и почти не выходили наружу. Родственники погибшей женщины разыскивали ее еще с июня, а в Грецию пара прибыла на автомобиле с поддельными номерами.







